В Южной Корее назвали предполагаемого преемника Ким Чен Ына

Дочь северокорейского лидера Ким Чен Ына Джу Э может унаследовать пост отца, учитывая ее публичные выступления. Такое предположение о личности преемника лидера КНДР сделал министр объединения Южной Кореи Ким Ен Хо, сообщает Yonhap News Agency.

© Lenta.ru

«На данный момент мы не можем исключать такую возможность. Мы должны быть открыты к новым возможностям, рассматривая недавнюю деятельность», — заявил министр.

Джу Э, которой, как полагают, около 10 лет, впервые появилась на публике 18 ноября, когда вместе со своим отцом присутствовала на запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17». Хо также отметил, что отсутствие формальной системы преемственности высшего руководства в Северной Корее делает режим фундаментально нестабильным и значительно уязвимым.