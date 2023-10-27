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В Южной Корее назвали предполагаемого преемника Ким Чен Ына

Дочь северокорейского лидера Ким Чен Ына Джу Э может унаследовать пост отца, учитывая ее публичные выступления. Такое предположение о личности преемника лидера КНДР сделал министр объединения Южной Кореи Ким Ен Хо, сообщает Yonhap News Agency.

В Южной Корее назвали предполагаемого преемника Ким Чен Ына
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«На данный момент мы не можем исключать такую возможность. Мы должны быть открыты к новым возможностям, рассматривая недавнюю деятельность», — заявил министр.

Джу Э, которой, как полагают, около 10 лет, впервые появилась на публике 18 ноября, когда вместе со своим отцом присутствовала на запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17». Хо также отметил, что отсутствие формальной системы преемственности высшего руководства в Северной Корее делает режим фундаментально нестабильным и значительно уязвимым.

Ранее Ким Чен Ын заявил о крепнущей дружбе между Россией и КНДР. По его словам, это произошло после его встречи с президентом России Владимиром Путиным и визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в КНДР.

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