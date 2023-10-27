В Берлине запретили пропалестинскую демонстрацию на площади Александерплац
Полиция Берлина отказала сторонникам Палестины в проведении демонстрации, которая была запланирована на вечер пятницы. Об этом говорится в распространенном заявлении.
Полиция пришла к выводу о существовании "непосредственной опасности, что участники акции будут выкрикивать ксенофобские и антисемитские речевки", возводить баррикады и оказывать сопротивление стражам порядка. В акции было заявлено участие 500 человек. Полиция не предложила другой даты или места проведения демонстрации, запрет действует до 6 ноября.
Как пишет агентство DPA, на субботу и воскресенье в Берлине запланировали несколько других акций в поддержку Палестины и Израиля.
По всей ФРГ зарегистрировали более 1 100 правонарушений различного характера на акциях, связанных с палестино-израильским конфликтом. За последние недели состоялось более 200 акций в поддержку Израиля, более 130 пропалестинских манифестаций. Более 50 демонстраций запретили, свыше 100 полицейских пострадали в одном Берлине.
8 октября канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия будет тщательнее охранять израильские государственные объекты, еврейские культурные и религиозные учреждения на своей территории. 12 октября глава правительства объявил, что запретит в республике деятельность палестинской группировки ХАМАС и организации по поддержке палестинских заключенных в израильских тюрьмах Samidoun. По данным Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ (контрразведка), в Германии насчитывается около 450 сторонников ХАМАС. Через них движение собирает пожертвования, вербует новых членов и ведет пропаганду.