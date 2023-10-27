В Берлине запретили пропалестинскую демонстрацию

Полиция Берлина отказала сторонникам Палестины в проведении демонстрации, которая была запланирована на вечер пятницы. Об этом говорится в распространенном заявлении.

Полиция пришла к выводу о существовании "непосредственной опасности, что участники акции будут выкрикивать ксенофобские и антисемитские речевки", возводить баррикады и оказывать сопротивление стражам порядка. В акции было заявлено участие 500 человек. Полиция не предложила другой даты или места проведения демонстрации, запрет действует до 6 ноября.

Как пишет агентство DPA, на субботу и воскресенье в Берлине запланировали несколько других акций в поддержку Палестины и Израиля.

По всей ФРГ зарегистрировали более 1 100 правонарушений различного характера на акциях, связанных с палестино-израильским конфликтом. За последние недели состоялось более 200 акций в поддержку Израиля, более 130 пропалестинских манифестаций. Более 50 демонстраций запретили, свыше 100 полицейских пострадали в одном Берлине.