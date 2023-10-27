Министр Южной Кореи озвучил, кто может стать наследником Ким Чен Ына

Ким Ен Хо отметил, что такой вариант есть, если учесть ее публичную деятельность — она регулярно появляется на публике с отцом. Кроме того, министр признался, что не может подтвердить наличие у Ким Чен Ына сына.

«Под руководством Ким Чен Ына северокорейский режим кажется стабильным, но у них нет официальной системы наследования высшей власти, что делает государство фундаментально нестабильным и достаточно уязвимым», — добавил министр.

Напомним, что Ким Чжу Э около 10 лет. Впервые она появилась на публике в ноябре 2022 года, когда вместе с отцом посетила запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17». После этого она стала часто появляться на публике вместе с Ким Чен Ыном, в том числе и 8 сентября на параде по случаю 75-летия основания КНДР.