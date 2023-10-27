Моравецкий выдвинул условие для примирения Польши с Украиной

Примирение Польши и Украины возможно только после нахождения останков всех жертв Волынской резни, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после сообщений о нахождении возле деревни Пузники в Тернопольской области Украины общей могилы ее жителей, убитых украинскими националистами.

«Мы должны закрыть эту болезненную тему в истории двух народов», – передает ТАСС слова Моравецкого.

По словам польского премьера, властям Украины направлен запрос о проведении эксгумации.

По предварительным данным, захоронение было проведено без гробов в несколько слоев и большинство убитых – женщины

Напомним, в феврале 1943 году украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Были атакованы около 100 польских населенных пунктов. Тогда жертвами стали около 100 тыс. человек. События получили название «Волынская резня».