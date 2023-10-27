В Тель-Авиве пострадали три человека при попадании ракеты в жилой дом
При попадании ракеты в жилой дом Тель-Авива пострадали по меньшей мере три человека. Об этом сообщило израильское издание Haaretz.
«Три человека получили ранения в результате прямого попадания ракеты в жилое здание в Тель-Авиве», - говорится в сообщении издания.
Журналисты утверждают, что один пострадавший находится в средней степени тяжести, остальные два получили легкие ранения.
Ранее стало известно, что израильские военные нанесли удар по двум жилым зданиям и мечети на севере сектора Газа. СМИ сообщали о смерти 13 человек.
Кроме того, удар ЦАХАЛ был нанесен по лагерю беженцев Джабалия в этом же районе. Катарский Al Jazeera сообщал о 30 погибших. По данным телеканала, большинство из них это женщины и дети.