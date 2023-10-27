Лукашенко обвинил США в попытке разжечь хаос внутри других стран

"Выскажу свое мнение: думаю, что американцы учуяли изменение ситуации в мире. Многополярность и прочее, им это крайне не надо. А как устоять? Вот они и пытаются, как обычно, разжечь хаос внутри стран, вот как у нас пытались сделать это. А на международной арене вот эти вот места - поджечь войнушку. В мутной воде. Это их политика", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.