В США заявили, что Иран не вступит в конфликт на Ближнем Востоке

Несмотря на предупреждения Ирана Израилю о том, что в случае продолжения атак сектора Газа он столкнется с серьезными последствиями, Тегеран не вступит в прямой конфликт на Ближнем Востоке. Об этом пишет Asia Times.

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Как следует из текста, Иран не собирается идти по пути прямого вовлечения в конфликт, опасаясь резкого ответа со стороны Израиля.

«Потенциальное вступление Ирана в войну в секторе Газа открыло бы новую главу в боевых действиях между врагами – и привело бы войну прямо к порогу Ирана», — говорится в материале.

Тегерану приходится поддерживать баланс между агрессивной идеологической риторикой и политической целесообразностью, однако он может быть «легко нарушен в непредсказуемом тумане войны», отмечает Asia Times.

В материале указывается, что официальная линия Ирана в отношении Израиля крайне радикальна, Тегеран отрицает право еврейского государства на существование, называя его сионистским образованием. Однако Иран полностью осознает, что открытая конфронтация с Израилем может стоить очень дорого, следует из текста.

«Это может привести не только к военному ответному удару Израиля по иранским объектам, но и к политическим последствиям для режима, который становится все более непопулярным среди собственных граждан», — пишет Asia Times.