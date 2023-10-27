Лукашенко призвал провести переговоры "о земле и о мире" на Украине

"Думаю, что умных людей немало в Украине. Надо садиться за стол переговоров и договариваться. Как я когда-то говорил: не надо предварительных условий. Главное - команду дали "стоп". С 00:00 часов стоп, никакие войска не двигаются, никто не стреляет, резервы никто не подбрасывает, коммуникации не восстанавливают. Остановились и ведем переговоры. О земле и о мире", - заявил Лукашенко в ходе поездки в Минскую область, его слова приводит издание "СБ. Беларусь сегодня".