СМИ предположили происхождение маячка в автомобиле из кортежа Дуды

Найденный в автомобиле канцелярии президента Польши Анджея Дуды трекер, позволяющий отслеживать местоположение автомобиля, мог быть установлен на Украине. Об этом пишет издание Rzeczpospolita.

«Следы ведут на Восток», — говорится в статье.

При этом издание уточнило, что отслеживающее устройство было обнаружено не Службой государственной охраны, а сотрудниками Пограничной стражи в аэропорту Катовиц. А автомобиль, в котором нашли маячок, находился в кортеже президента Польши Анджея Дуды во время его визита на Украину 28 июня.

«GPS-трекер не только показывает маршрут автомобиля, но и позволяет определить точку и, например, атаковать ее с помощью дрона», — констатирует издание.

Однако один из источников издания высказал мнение, что маячок мог статься с тех пор, когда все автомобили канцелярии, используемые для перевозки сотрудников низшего звена, были оборудованы ими для контроля поездок «только в деловых целях».

Ранее отношения Варшавы и Киева ухудшились из-за проблемы поставок украинской сельхозпродукции в ЕС. В сентябре Еврокомиссия решила снять эмбарго на ввоз зерна с Украины в пять стран Восточной Европы, граничащих с ней. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши продлили запрет в одностороннем порядке. В результате Киев подал иски во Всемирную торговую организацию, а министр экономики Тарас Качка пригрозил странам ответными санкциями, в том числе запретом на ввоз продукции на Украину.