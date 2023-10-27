В ЮНЕСКО сообщили о повреждении Израилем более 200 школ в Газе

Израильские обстрелы сектора Газа привели к повреждению более 200 школ, более 600 тыс. учеников в этом регионе находятся в уязвимом положении. Об этом сообщила Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

"С 7 октября было повреждено более 200 школ - около 40% от общего числа школ в секторе Газа, причем около сорока из них - очень серьезно, - говорится в публикации. - После террористических актов, совершенных 7 октября против израильского гражданского населения силами ХАМАС, операции израильской армии в секторе Газа вызвали серьезный гуманитарный кризис, затронувший все сферы жизни гражданского населения, включая образование. Сегодня более 625 тыс. учащихся и более 22,5 тыс. учителей в этом районе находятся в крайне уязвимом положении".

В этой связи ЮНЕСКО призвала всех участников конфликта не наносить удары по образовательным учреждениям, поскольку "безопасность учеников и преподавателей окажется под угрозой".

По данным катарского телеканала Al Jazeera, с момента обострения конфликта погибло уже 57 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), которые в большинстве своем были учителями и воспитателями.