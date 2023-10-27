Новый премьер Словакии призвал оказывать финансовую помощь Украине под гарантии

Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал выделять Украине финансовую помощь под гарантии того, что деньги Евросоюза не будут «присвоены». Об этом пишет Reuters .

Он напомнил, что Украина относится к самым коррумпированным странам. Поэтому Фицо потребовал дать гарантии того, что выделенные деньги впоследствии будут использованы на восстановление словацкой инфраструктуры в приграничных регионах Украины и на поддержку фирм Словакии при восстановлении разрушений от боевых действий.