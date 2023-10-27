$93.56+0.4198.74+0.08

Новый премьер Словакии призвал оказывать финансовую помощь Украине под гарантии

Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал выделять Украине финансовую помощь под гарантии того, что деньги Евросоюза не будут «присвоены». Об этом пишет Reuters.

Новый премьер Словакии призвал оказывать финансовую помощь Украине под гарантии
© Lenta.ru

Он напомнил, что Украина относится к самым коррумпированным странам. Поэтому Фицо потребовал дать гарантии того, что выделенные деньги впоследствии будут использованы на восстановление словацкой инфраструктуры в приграничных регионах Украины и на поддержку фирм Словакии при восстановлении разрушений от боевых действий.

Ранее британское издание The Guardian обвинило Фицо в создании угрозы для Евросоюза из-за связей с Москвой. По мнению авторов издания, деятельность нового премьера Словакии усилила растущее беспокойство среди европейских чиновников.

Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости