$93.56+0.4198.74+0.08

Лукашенко: жарко будет всем, если ситуация на Ближнем Востоке взорвётся

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что если ситуация на Ближнем Востоке взорвётся, то «жарко будет всем».

Лукашенко: жарко будет всем, если ситуация на Ближнем Востоке взорвется
© РИА Новости

Его слова приводит агентство БЕЛТА.

«Ближний Восток — это вот как здесь у нас всегда был театр военных действий, то и Ближний Восток, если взорвётся, то там будет жарко всем», — сказал белорусский лидер.

По мнению Лукашенко, эскалация ближневосточного конфликта может распространиться на многие регионы.

Он добавил, что именно Соединённые Штаты провоцируют конфликт между Палестиной и Израилем.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что палестино-израильский конфликт провоцирует напряжённость во всём Ближневосточном регионе.