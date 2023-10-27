Лукашенко: жарко будет всем, если ситуация на Ближнем Востоке взорвется

Лукашенко: жарко будет всем, если ситуация на Ближнем Востоке взорвётся
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что если ситуация на Ближнем Востоке взорвётся, то «жарко будет всем».
Его слова приводит агентство БЕЛТА.
«Ближний Восток — это вот как здесь у нас всегда был театр военных действий, то и Ближний Восток, если взорвётся, то там будет жарко всем», — сказал белорусский лидер.
По мнению Лукашенко, эскалация ближневосточного конфликта может распространиться на многие регионы.
Он добавил, что именно Соединённые Штаты провоцируют конфликт между Палестиной и Израилем.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что палестино-израильский конфликт провоцирует напряжённость во всём Ближневосточном регионе.