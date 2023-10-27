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Названы условия американской помощи Израилю и Украине

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Президент США Джо Байден предложил поддержку Израилю и Украине в борьбе, которую каждая страна считает жизненно важной для своих интересов. Однако американская помощь имеет ряд условий и «дружеские» объятия со стороны лидера США можно расценить как неформальное послание – «вы в моих руках». Об этом пишет Asia Times.

В частности, по данным издания, США удерживают премьер-министра Биньямина Нетаньяху от начала наземной операции в секторе Газа, а также повлиял на снятие полной блокады анклава, что противоречит первоначально озвученным израильскими властями планам. Кроме того, Байден подверг критике отказ от создания независимого палестинского государства и расширение израильских поселений на Западном берегу. Что касается Украины, то здесь американская помощь выделяется дозировано и «уже не раз возникали и необъяснимые временные разрывы между просьбами Украины о поставках того или иного оружия и решениями США по его отправке», подчеркивается в статье.

«Контрнаступление Киева терпит один большой провал»

Военные и аналитики стран Запада пришли «к горестному выводу», что широко анонсированное контрнаступление Киева, которое было обеспечено поставками западного оружия, провалилось, так как украинская армия добилась совсем незначительного прогресса. Об этом сообщает французское издание Le Monde.

Осведомленный источник издания констатировал, что те двенадцать бригад, которые были сформированы Киевом для контрнаступления, «частично уничтожены, а их солдаты по-прежнему заблокированы на передней линии обороны России». Таким образом, Киев не смог реализовать план по выходу к Азовскому морю у городов Мелитополь, Бердянск и Мариуполь и по блокаде «сухопутного моста» в Крым.

«У Украины есть определенные возможности доставлять неудобства российской армии, но очень маловероятно, что в этом году возможен прорыв», - уверен сотрудник британского аналитического центра Royal United Services Institute Джек Уотлинг.

Европу предупредили о ступоре и фиаско в решении важнейших проблем

Европейские страны несколько раз принимали амбициозные стратегии по экономическому развитию, но в итоге они оказались провальными. Большие сомнения вызывает и выполнение представленной в 2020 году «Зеленой сделки для Европы», которая должна обеспечить климатическую нейтральность. К таким выводам пришло издание Reflex.

Автор статьи констатировал, что из-за «зеленой повестки» европейцы больше не могут конкурировать с США. Также европейские страны испытывают сильное давление из-за миграционного кризиса, падения уровня жизни, бюрократии и запретов, которыми не обременяют себя конкуренты.

«Мы будем рассуждать, как и в последние 30 лет, о том, каким влиятельным мировым игроком Европа будет в будущем. Однако так будет только при условии, если она выйдет из ступора», - уверен он.

Страны ЕС «с трудом» согласовали общую позицию по палестино-израильскому конфликту

Страны Европейского союза несколько часов согласовывали единую позицию по ситуации с конфликтом Израиля и сектора Газа, с трудом преодолев разногласия по поводу формулировок. Об этом со ссылкой на европейские дипломатические источники пишет Politico.

Споры вызвало определение «гуманитарная пауза», которое ряд стран ЕС сочли призывом к прекращению огня в анклаве и нарушением права Израиля на самооборону. В итоге была согласована формулировка с призывом обеспечить доступ к помощи палестинцам в секторе Газа через «гуманитарные коридоры и паузы для гуманитарных нужд». При этом издание пришло к выводу, что хрупкий консенсус ЕС «может оказаться недолгим» на фоне возможного полномасштабного наземного вторжения Израиля в Газу.

«На чьей стороне Индия — США, Японии, Австралии или Китая и России?»

Дели старается проводить независимую политику на международной арене, несмотря на стремление Запада создать альянс из Японии, США, Австралии и Индии в Индо-Тихоокеанском регионе. Как в итоге поступит Индия и к кому из региональных игроков может присоединиться, оценил для японского издания Diamond профессор Национального университета обороны Тору Ито.

По его мнению, в настоящее время Индия не примет альянс «четверки», несмотря на сложные отношения с Китаем. При этом страна может присоединиться к России и Китаю в вопросе противостояния американскому доминированию.