В УВКПЧ ООН заявили, что Израиль совершает военные преступления

«Коллективное наказание населения Газы, лишение основных товаров, электричества и воды, а также бомбардировки густонаселённых районов являются военными преступлениями в соответствии с международным гуманитарным правом», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря УВКПЧ ООН Равины Шамдасани.

26 октября сообщалось, что по меньшей мере 15 человек погибли и десятки получили ранения в результате авиаударов по лагерю беженцев в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Большинство жертв — женщины и дети, под обломками могут находиться люди.