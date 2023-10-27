Президент Индонезии допустил вступление в БРИКС в 2024 году

Индонезия ждет подходящего момента для вступления в БРИКС и может присоединиться к формату в 2024 году или в 2025 году, но торопить события не хочет. Об этом сообщил президент республики Джоко Видодо.

"Индонезия была одной из первых стран, предложивших присоединиться к БРИКС. Отношения Индонезии со странами БРИКС в порядке, нет никаких проблем. Поэтому, если кто-то спросит, "почему вы не вступаете в БРИКС?", [я отвечу], что мы не хотим торопиться", - сказал индонезийский лидер в интервью агентству Bloomberg.

В ответ на уточняющий вопрос о том, какие у Индонезии есть беспокойства относительно вступления в сообщество, президент сказал, что "Джакарта по-прежнему ждет подходящего времени".

"Это может быть в следующем году, или через год. Но пока - нет. Мы не торопимся. Необходимо тщательно изучить вопрос", - подчеркнул Видодо.

Он добавил, что Индонезия ратует за вступление в те организации, которые принесут пользу и будут отвечать национальным интересам.

Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в сентябре заявил, что Индонезия проявляет "большой интерес к партнерству с БРИКС, вне зависимости от того, что она сейчас не присоединилась".