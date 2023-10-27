Власти Крыма заявили о массовой кибератаке на местных интернет-провайдеров

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что на полуострове фиксируется массовая кибератака на крымских провайдеров интернета.

Об этом он написал в Telegram.

«Фиксируем массовую внешнюю кибератаку на крымских провайдеров интернета», — говорится в сообщении.

Крючков допустил перебои в работе некоторых сервисов.