Власти Крыма заявили о массовой кибератаке на местных интернет-провайдеров
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что на полуострове фиксируется массовая кибератака на крымских провайдеров интернета.
Об этом он написал в Telegram.
«Фиксируем массовую внешнюю кибератаку на крымских провайдеров интернета», — говорится в сообщении.
Крючков допустил перебои в работе некоторых сервисов.
В сентябре крупная кибератака также была зафиксирована на крымских интернет-провайдеров.