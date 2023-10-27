СМИ: в Черном море возобновил работу "временный коридор"
Четыре балкера с зерном под флагами Панамы, Либерии и Турции вышли из одесского порта. Об этом сообщает местное издание "Думская".
По его данным, одесский порт покинули балкеры Manassa Queen и Propus (оба под флагом Панамы), Gloria G (флаг Либерии) и Iasos (флаг Турции).
26 октября специализированное издание "Порты Украины" со ссылкой на Администрацию морских портов Украины сообщило о приостановке на день движения судов по "временному коридору" в Черном море по соображениям безопасности. По утверждению администрации, в районе Черного моря якобы активизировалась российская авиация. Издание отмечало, что движение судов по "временному коридору" не осуществлялось также 24 и 25 октября из-за отсутствия разрешения от украинских военных.
При этом Мининфраструктуры Украины назвало информацию о приостановке коридора в Черном море несоответствующей действительности. По данным ведомства, в портах Одесса, Черноморск и Южный под загрузкой стоят 23 судна, а функционирование коридора "происходит с учетом военной обстановки и погодных условий".
17 июля РФ отказалась продолжать участие в заключенной год назад зерновой сделке, предусматривавшей безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю и создание условий для экспорта сельхозпродукции и удобрений из России, поскольку другие страны не выполнили свои обязательства в той части договоренностей, которая касалась поставок российской продукции на мировой рынок. Минобороны РФ заявило, что Москва из-за прекращения зерновой сделки с полуночи 20 июля будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения, а страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Военно-морские силы Вооруженных сил Украины 10 августа объявили о "временных коридорах" в Черном море для торговых судов, идущих в порты Черноморск, Одесса и Южный или из них. При этом в Киеве предупредили, что на маршруте сохраняется военная угроза и минная опасность.