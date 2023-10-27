В Черном море возобновил работу "временный коридор"

Четыре балкера с зерном под флагами Панамы, Либерии и Турции вышли из одесского порта. Об этом сообщает местное издание "Думская".

По его данным, одесский порт покинули балкеры Manassa Queen и Propus (оба под флагом Панамы), Gloria G (флаг Либерии) и Iasos (флаг Турции).

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26 октября специализированное издание "Порты Украины" со ссылкой на Администрацию морских портов Украины сообщило о приостановке на день движения судов по "временному коридору" в Черном море по соображениям безопасности. По утверждению администрации, в районе Черного моря якобы активизировалась российская авиация. Издание отмечало, что движение судов по "временному коридору" не осуществлялось также 24 и 25 октября из-за отсутствия разрешения от украинских военных.

При этом Мининфраструктуры Украины назвало информацию о приостановке коридора в Черном море несоответствующей действительности. По данным ведомства, в портах Одесса, Черноморск и Южный под загрузкой стоят 23 судна, а функционирование коридора "происходит с учетом военной обстановки и погодных условий".