$93.56+0.4198.74+0.08

В ООН заявили о дополнительной помощи для Газы

Примерно восемь грузовиков с гуманитарной помощью приедут в сектор Газа, заявила координатор ООН по гуманитарным вопросам на оккупированной палестинской территории Линн Гастингс. Ее слова приводит Reuters.

В ООН заявили о дополнительной помощи для Газы
© Lenta.ru

«Мы получили около 74 грузовиков. Сегодня мы ожидаем еще восемь или около того», — сказала представитель организации.

Ранее утром стало известно о новом рейде Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в сектор Газа. Уточняется, что сухопутные подразделения ЦАХАЛа нанесли удары по многочисленным объектам радикальной палестинской группировки ХАМАС.

Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости