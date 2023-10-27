В ООН заявили о дополнительной помощи для Газы
Примерно восемь грузовиков с гуманитарной помощью приедут в сектор Газа, заявила координатор ООН по гуманитарным вопросам на оккупированной палестинской территории Линн Гастингс. Ее слова приводит Reuters.
«Мы получили около 74 грузовиков. Сегодня мы ожидаем еще восемь или около того», — сказала представитель организации.
Ранее утром стало известно о новом рейде Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в сектор Газа. Уточняется, что сухопутные подразделения ЦАХАЛа нанесли удары по многочисленным объектам радикальной палестинской группировки ХАМАС.
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