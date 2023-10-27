Сын экс-президента США Дональда Трампа предложил уничтожить ХАМАС с помощью атомной бомбы и сексуальной козы. Способ борьбы радикальным движением он показал в соцсети X (бывший Twitter).

Сын политика опубликовал мем «Как остановить ХАМАС» с «сексуальной козой» с атомной бомбой внутри, триггер которой находится в заднем проходе животного.

Ранее бывший американский лидер пообещал в случае победы на президентских выборах запретить въезд в страну мигрантам, которые поддерживают действия палестинского движения ХАМАС. Трамп подчеркнул, что это грозит всем, кто отрицает «право Израиля на существование».