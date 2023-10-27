Глава МИД Армении провел переговоры с представителем Госдепа США

"Обсуждались темы, связанные с региональной безопасностью и стабильностью, в том числе вопросы, связанные с урегулированием армяно-азербайджанских отношений, демаркацией границы между двумя странами, территориальной целостностью, суверенитетом, разблокированием региональных транспортных коммуникаций, находящихся под юрисдикцией тех стран, по которым они должны пройти", - отмечается в сообщении.