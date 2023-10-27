МИД КНР выразил соболезнования из-за смерти Ли Кэцяна

Министерство иностранных дел Китая выразило соболезнования из-за смерти бывшего премьера Госсовета КНР. Соответствующее заявление сделала в пятницу на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"МИД КНР выражает глубокие соболезнования в связи с кончиной товарища Ли Кэцяна из-за внезапного сердечного приступа", - отметила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

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Мао Нин также добавила, что власти КНР позже объявят о дате похорон и возможном участии в церемонии представителей иностранных государств.

Ли Кэцян умер в пятницу в Шанхае в возрасте 68 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ. Ли Кэцян был утвержден премьером Государственного совета КНР в марте 2013 года решением Всекитайского собрания народных представителей. В 2018 году его переизбрали на эту должность. В марте 2023 года Ли Кэцяна на этом посту сменил Ли Цян.

Своей главной задачей во главе правительства Ли Кэцян называл решение комплекса социально-экономических вопросов, таких как безработица, растущая разница в доходах городского и сельского населения, дальнейшая урбанизация страны. В 2013-2014 годах в Китае увеличилось внутреннее потребление, что было вызвано ростом зарплат, были проведены реформы, направленные на развитие рыночной экономики в разных сферах. В частности, были упрощены условия ведения бизнеса, введена фискальная поддержка малого и среднего бизнеса, началась либерализация в банковской сфере, был ужесточен контроль над налоговыми льготами.

Ли Кэцян был одним из инициаторов стратегии "Сделано в Китае - 2025" - десятилетнего плана, нацеленного на модернизацию национальной обрабатывающей промышленности и достижение Китаем уровня и качества производства устойчиво индустриальных стран.