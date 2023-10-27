Мишель считает, что ЕС должен утвердить помощь Киеву

Глава Евросовета Шарль Мишель призвал подтвердить продолжение помощи Украине, несмотря на разногласия в сообществе об источниках её финансирования.

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«ЕС должен гарантировать, что помощь Украине будет продолжаться. Я уверен, что решение будет найдено. У нас вчера прошла глубокая дискуссия по пересмотру бюджета... Мы должны принять решение путём консенсуса», — цитирует его ТАСС.

Так политик ответил на вопрос о блокировании рядом стран Европы призыва о дополнительных взносах в бюджет ЕС для финансирования помощи Киеву до 2027 года.

Так, например, стало известно, что премьер Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступили против пакета ЕС в €50 млрд для Украины.