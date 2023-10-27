Премьеры Армении и Азербайджана провели встречу в Грузии

Премьер-министры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Али Асадов при посредничестве главы правительства Грузии Ираклия Гарибашвили провели встречу в Мухрани, неподалеку от Тбилиси. Об этом сообщила пресс-служба грузинского правительства.

Детали переговоров не разглашаются. По информации телеканала Imedi, встреча трех премьеров длилась несколько часов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе рабочего визита в Грузию в начале октября заявил, что готов проводить в Грузии двусторонние и трехсторонние встречи с представителями Тбилиси и Еревана, если на это согласится армянская сторона.