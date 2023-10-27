Guardian: В Евросоюзе считают Венгрию растущей угрозой

Евросоюз опасается Венгрии после слов премьера Виктора Орбана об оккупации и контактах с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников.

— Венгрия становится все более изолированной, поскольку отсрочка вступления Швеции в НАТО негативно влияет на безопасность всех союзников, — говорится в материале.

При этом лидер Венгрии пытается сохранить отношения с Западными и Восточными странами, а также старается получить выгоду от взаимодействия в обоих направлениях. Риторика Виктора Орбана и сравнение ЕС с Советским союзом ставят под сомнения партнерство Венгрии и Европы, передает издание.

В сентябре премьер-министр заявил, что Венгрия не будет поддерживать Украину на международном уровне, пока Киев не восстановит права венгерских меньшинств в стране.