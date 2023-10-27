Guardian: В Евросоюзе считают Венгрию растущей угрозой
Евросоюз опасается Венгрии после слов премьера Виктора Орбана об оккупации и контактах с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников.
При этом лидер Венгрии пытается сохранить отношения с Западными и Восточными странами, а также старается получить выгоду от взаимодействия в обоих направлениях. Риторика Виктора Орбана и сравнение ЕС с Советским союзом ставят под сомнения партнерство Венгрии и Европы, передает издание.
В сентябре премьер-министр заявил, что Венгрия не будет поддерживать Украину на международном уровне, пока Киев не восстановит права венгерских меньшинств в стране.
Напряженность в отношениях двух государств появилась на фоне дискуссий о законе об образовании на Украине, который сокращает возможность обучения на языках национальных меньшинств. Он вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020 года.