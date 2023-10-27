Орбан призвал сменить нынешнее руководство ЕС

Премьер Венгрии заявил, что нынешнее руководство ЕС не справляется с кризисными ситуациями и его надо сменить.

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Политик утверждает, что в Брюсселе «недостаточно хорошие руководители».

«Сейчас, во время бури, огромных волн, когда встречаются и пиратские корабли, с этим руководством мы процветать не сможем, это точно. В Брюсселе необходимы перемены», — цитирует его РИА Новости.

По словам Орбана, на грядущих выборах в Европарламент в июне 2024 года необходимо найти таких руководителей, которые «и в трудные времена могли бы согласовывать работу премьер-министров».

Ранее европейские дипломаты на условиях анонимности заявили, что политика властей Венгрии представляет угрозу для ЕС.

По словам одного из собеседников газеты, ряд действий Венгрии заставляет партнёров задумываться, «могут ли они по-прежнему доверять этой стране как союзнику».