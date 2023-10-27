$93.56+0.4198.74+0.08

Орбан заявил, что Евросоюзу нужен план Б для Украины

Евросоюз нуждается в плане Б по Украине, нынешняя европейская стратегия на этом направлении провалилась. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, рассказывая в утренней программе радиостанции Kossuth о дискуссиях на двухдневном саммите ЕС в Брюсселе.

Глава правительства заявил, что Венгрия, вопреки требованиям руководства Евросоюза, не может и не хочет направлять средства своих налогоплательщиков на оказание военной помощи Украине. Однако самая большая проблема, по его словам, заключается в том, что "стратегия, с которой они вступили в эту войну и втянули в нее" европейцев, провалилась.

"По плану, Украина должна была вести оборонительную войну, а мы [Евросоюз] должны были предоставить ей деньги и военную помощь. Несколько месяцев назад было объявлено о начале украинского контрнаступления, и если бы эта цель была реалистичной, если бы они победили на линии фронта, то тогда можно было бы просить деньги, но эта стратегия провалилась", - заявил Орбан.

По его словам, военные эксперты уже признают этот факт, но политики пока не решаются открыто говорить об этом.

Орбан заявил об отклонении поправок в бюджет ЕС, касающихся помощи Украине

"Стыдно сказать, но это не сработало. Ясно, что украинцы не победят, а русские не потерпят поражения на фронте, и нет никаких сомнений в том, что российский президент [Владимир Путин] не допустит неудачи", - сказал венгерский премьер, добавив, что "в такой ситуации необходимо остановиться, нужен план Б для Украины".

Ранее правительство Венгрии неоднократно заявляло, что подход к урегулированию украинского конфликта должен быть основан на немедленном прекращении огня и мирных переговорах.