Орбан заявил, что Евросоюзу нужен план Б для Украины
Евросоюз нуждается в плане Б по Украине, нынешняя европейская стратегия на этом направлении провалилась. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, рассказывая в утренней программе радиостанции Kossuth о дискуссиях на двухдневном саммите ЕС в Брюсселе.
Глава правительства заявил, что Венгрия, вопреки требованиям руководства Евросоюза, не может и не хочет направлять средства своих налогоплательщиков на оказание военной помощи Украине. Однако самая большая проблема, по его словам, заключается в том, что "стратегия, с которой они вступили в эту войну и втянули в нее" европейцев, провалилась.
"По плану, Украина должна была вести оборонительную войну, а мы [Евросоюз] должны были предоставить ей деньги и военную помощь. Несколько месяцев назад было объявлено о начале украинского контрнаступления, и если бы эта цель была реалистичной, если бы они победили на линии фронта, то тогда можно было бы просить деньги, но эта стратегия провалилась", - заявил Орбан.
По его словам, военные эксперты уже признают этот факт, но политики пока не решаются открыто говорить об этом.
"Стыдно сказать, но это не сработало. Ясно, что украинцы не победят, а русские не потерпят поражения на фронте, и нет никаких сомнений в том, что российский президент [Владимир Путин] не допустит неудачи", - сказал венгерский премьер, добавив, что "в такой ситуации необходимо остановиться, нужен план Б для Украины".
Ранее правительство Венгрии неоднократно заявляло, что подход к урегулированию украинского конфликта должен быть основан на немедленном прекращении огня и мирных переговорах.