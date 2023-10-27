Орбан заявил, что Евросоюзу нужен план Б для Украины

"По плану, Украина должна была вести оборонительную войну, а мы [Евросоюз] должны были предоставить ей деньги и военную помощь. Несколько месяцев назад было объявлено о начале украинского контрнаступления, и если бы эта цель была реалистичной, если бы они победили на линии фронта, то тогда можно было бы просить деньги, но эта стратегия провалилась", - заявил Орбан.