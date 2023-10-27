Белла Хадид высказалась об атаках ХАМАС на Израиль

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид высказалась по поводу атак ХАМАС на приграничные с сектором Газа территории Израиля. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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Манекенщица опубликовала послание, в котором извинилась за долгое молчание и подтвердила, что после высказываний сестры Джиджи Хадид о политическом конфликте, ей и всем членам семьи стали поступать угрозы.

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«Простите меня за мое молчание. Мне еще предстоит найти правильные слова, чтобы описать ужас последних двух недель, привлекший внимание всего мира к ситуации, которая десятилетиями уносила невинные жизни и затрагивала семьи», — заявила девушка.

Знаменитость рассказала о своих переживаниях по поводу происходящего в секторе Газа и осудила террористические действия против мирного населения.

«На фоне атак мое сердце кровоточит от травмы, которую я наблюдаю, а также от травмы поколений моей палестинской крови. (...). Я также скорблю по израильским семьям, которые пережили боль и последствия событий 7 октября. Независимо от истории страны, я осуждаю террористические нападения на любых мирных жителей. Причинение вреда женщинам и детям не приносят и не должны приносить никакой пользы движению "Свободная Палестина"», — объяснила она.

В заключение Хадид призвала объединиться и оказать давление на политических лидеров, чтобы защитить «человечность и сострадание».

«Мы едины, и Бог создал нас всех равными. Любое кровопролитие, страдания и гибель следует оплакивать с одинаковым уважением. (...). Я поддерживаю человечество, зная, что мир и безопасность принадлежит всем нам», — заключила она.

Утром 7 октября ХАМАС атаковал Израиль, после чего власти страны заявили, что государство официально находится в состоянии войны. Позже Израиль начал наносить удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.