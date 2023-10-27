В Норвегии разразился скандал из-за возложения венка дипломатом из РФ

В Норвегии разразился скандал из-за возложения венка российским дипломатом
В Киркенесе на севере Норвегии возложение российским дипломатом венка к памятнику освобождения города закончилось скандалом из-за недовольства мэра. Об этом пишет NRK.
По данным издания, 25 октября в 79-летие освобождения советскими войсками норвежской земли Восточный Финнмарк во время Второй мировой войны к монументу в память об этом событии были возложены венки как мэром города, так и российским генеральным консулом в Киркенесе Николаем Коныгиным.
При этом в городе настаивали, чтобы Коныгин «не проводил памятные мероприятия у Монумента Освобождения». Однако он проигнорировал этот призыв и не только возложил венок, но и произнес речь.
Оказалось, что российский венок закрыл собой тот, что был возложен от имени муниципалитета Сёр-Варангер, из-за чего мэр Магнус Меланд «пришел в ярость».
«Затем он решил убрать российский венок. Но на этом дело не закончилось. Вскоре после этого россиянка решила переместить венок обратно, и норвежский венок снова был спрятан за российским», - отмечается в статье.
Ранее власти Норвегии отказали российскому генконсульству в Баренцбурге на Шпицбергене в посещении памятника советским морякам на острове Надежды. Его установило Мурманское морское пароходство в 1975 году в честь 65 погибших моряков парохода «Декабрист», потопленного 4 ноября 1942 года в результате налета гитлеровской авиации.