Орбан заявил об отклонении поправок в бюджет ЕС, касающихся помощи Украине

Венгрия отклонила подготовленные Еврокомиссией поправки в бюджет Евросоюза на 2024-2027 годы, предусматривающие дополнительную помощь Украине, потому что считает такое предложение несостоятельным. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, рассказывая в утренней программе радиостанции Kossuth о продолжающемся саммите ЕС в Брюсселе.

Он отметил, что в действительности изменения в бюджет ЕС, разработанные Еврокомиссией, предполагают гораздо большее увеличение расходов, чем предполагалось ранее.

"Мы разбирались [в четверг] до поздней ночи. Мы обратились к бюрократам с просьбой предоставить нам цифры, и оказалось, что это не €60 млрд, а 100 млрд", - сказал глава правительства.

По его словам, Еврокомиссия предложила израсходовать эти средства в основном по двух статьям - на новую миграционную стратегию и на оказание помощи Украине.

Венгрия считает, что "предложение Брюсселя является непригодным для серьезных переговоров".

"Мы отклонили его, чтобы выступить с серьезным предложением", - сказал Орбан.