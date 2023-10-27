ЕК уточнила критерии обхода антироссийских санкций
Еврокомиссия (ЕК) уточнила критерии, в соответствии с которыми компании с российским участием будут считаться "маскировкой" для обхода санкций против РФ. Они приведены в соответствующем разъяснении на сайте исполнительного органа Евросоюза.
"Если структура капитала компании, ранее подпадавшей (под санкции - прим. ТАСС), модифицирована таким образом, что доля юридического лица из Приложения XIX (список российских организаций, в отношении которых ЕС ввел ограничения - прим. ТАСС) сокращена до 50% и менее, <...> она все равно, скорее всего, будет считаться действующей "от имени и по указанию" данного юридического лица", - отмечается в документе.
В особенности это касается организаций, где акции передавались в рамках "одной корпоративной группы", эта операция проводилась близко к дате добавления юридического лица из РФ в санкционный список ЕК либо к дате издания сообществом соответствующих пояснений, либо российское лицо до сих пор сохраняет "существенное влияние" в компании (имеет право вето или другое влияние на менеджмент).
При соблюдении даже одного из указанных критериев "существуют разумные основания подозревать, что передача акций была произведена, чтобы замаскировать реальных владельцев и обойти" санкции, утверждается в документе. В таком случае ограничения ЕС должны распространяться на эту организацию вне зависимости от актуальной структуры ее капитала.
ЕС с февраля 2022 года ввел 11 пакетов санкций против России из-за военной операции Москвы на Украине. Первые 10 пакетов санкций представляли собой прямые ограничения, которые Евросоюз вводил в отношении двусторонней торговли, транспортных связей, финансовых отношений с Москвой. В 11-м пакете впервые введен принцип экстерриториальности санкций - Брюссель решил вводить санкции против компаний из третьих стран, которые он заподозрит в реэкспорте в Россию санкционных европейских товаров или оказании услуг, например по перевозке нефти без учета так называемого потолка цен, который пытается навязать Группа семи. Впоследствии в Брюсселе подчеркивали, что отныне приоритетом в санкционной политике ЕС в отношении России является не введение новых санкций, а борьба с обходом уже введенных рестрикций.