ЕК уточнила критерии обхода антироссийских санкций

Еврокомиссия (ЕК) уточнила критерии, в соответствии с которыми компании с российским участием будут считаться "маскировкой" для обхода санкций против РФ. Они приведены в соответствующем разъяснении на сайте исполнительного органа Евросоюза.

"Если структура капитала компании, ранее подпадавшей (под санкции - прим. ТАСС), модифицирована таким образом, что доля юридического лица из Приложения XIX (список российских организаций, в отношении которых ЕС ввел ограничения - прим. ТАСС) сокращена до 50% и менее, <...> она все равно, скорее всего, будет считаться действующей "от имени и по указанию" данного юридического лица", - отмечается в документе.

В особенности это касается организаций, где акции передавались в рамках "одной корпоративной группы", эта операция проводилась близко к дате добавления юридического лица из РФ в санкционный список ЕК либо к дате издания сообществом соответствующих пояснений, либо российское лицо до сих пор сохраняет "существенное влияние" в компании (имеет право вето или другое влияние на менеджмент).

При соблюдении даже одного из указанных критериев "существуют разумные основания подозревать, что передача акций была произведена, чтобы замаскировать реальных владельцев и обойти" санкции, утверждается в документе. В таком случае ограничения ЕС должны распространяться на эту организацию вне зависимости от актуальной структуры ее капитала.