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Новый спикер Палаты представителей допустил импичмент Байдена

Новый спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон допустил объявление импичмента нынешнему американскому лидеру Джо Байдену. Его слова приводит газета Politico.

Джонсон отметил, что импичмент возможен в случае выявления парламентским комитетом соответствующих нарушений.

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«Если на самом деле все улики ведут туда, куда мы думаем, это, скорее всего, преступление, последствием которого будет импичмент», — сказал он, добавив, что президентство Байдена было неудачным.

Ранее бывший спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил о начале расследования в рамках процедуры вынесения импичмента Байдену. Он также призвал американского лидера и его команду сотрудничать по делам расследования.

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