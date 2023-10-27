Пока вы спали: удар США по объектам в Сирии и новое заседание СБ ООН по Украине

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При падении ракеты в Египте пострадали люди

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Как минимум шесть человек пострадали из-за попадания ракеты в здание скорой помощи и жилое здание для администрации больницы в египетском населенном пункте Таба, сообщает информационное агентство ТАСС.

Населенный пункт расположен на границе с Израилем. По данным иностранных СМИ в результате инцидента погибших не оказалось, пострадавшие получили легкие ранения.

Данные о месте запуска ракеты не приводятся.

Евросоюз выделит дополнительно €50 млн гуманитарной помощи населению Газы

Евросоюз принял решение выделить дополнительные €50 млн гуманитарной помощи населению Газы, сообщает информационное агентство ТАСС.

Об этом рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по результатам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

При этом она напомнила, что с момента обострения конфликта между Израилем и ХАМАС, в помощь населению Газы уже направлялись €75 млн гуманитарной помощи.

Главы Евросоюза по итогам первого дня саммита так и не смогли согласовать призыв к прекращению огня между Израилем и ХАМАС. Они только призвали к "гуманитарным паузам и открытию гуманитарных коридоров в Газе", сообщается в опубликованном пресс-службой Европейского совета итоговом заявлении.

Потери ВСУ на южнодонецком направлении составили около 100 человек

По словам начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова, ВСУ потеряли порядка 100 человек на южнодонецком направлении. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

В результате боевых действий российскими войсками были поражены подразделения 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Произошло это в районах населенных пунктов Новомихайловка, Водяное, Угледар, Золотая Нива, Новодонецкое, Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Помимо этого, была также повреждена и автомобильная техника ВСУ, рассказал Чехов.

США нанесли удары по двум связанным с Ираном объектам в Сирии

Вооруженные силы США по приказу президента Джо Байдена ударили по двум связанным с Ираном объектам на территории Сирии, рассказал министр обороны США Ллойд Остин. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

В письменном заявлении Остина есть информация о том, что удар был нанесен 26 октября по двум объектам на востоке Сирии, использовавшимся Корпусом стражей исламской революции Ирана и связанными с ним группировками. Причем выполнен он был по приказу главы США Джо Байдена и «в целях самообороны».

Сообщение об этом распространила пресс-служба Пентагона.

Согласно заявлению министра обороны США, удары по данным целям были нанесены в ответ на вылазки против личного состава США в Ираке и Сирии, «предпринимающихся с 17 октября военизированными группировками, связанными с Ираном».

Заседание СБ ООН по Украине состоится 27 октября

В пятницу, 27 октября, в 15:00 (в 22 часа по московскому времени) пройдет открытое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине, сообщает информационное агентство ТАСС.