Пока вы спали: удар США по объектам в Сирии и новое заседание СБ ООН по Украине
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При падении ракеты в Египте пострадали люди
Как минимум шесть человек пострадали из-за попадания ракеты в здание скорой помощи и жилое здание для администрации больницы в египетском населенном пункте Таба, сообщает информационное агентство ТАСС.
Населенный пункт расположен на границе с Израилем. По данным иностранных СМИ в результате инцидента погибших не оказалось, пострадавшие получили легкие ранения.
Данные о месте запуска ракеты не приводятся.
Евросоюз выделит дополнительно €50 млн гуманитарной помощи населению Газы
Евросоюз принял решение выделить дополнительные €50 млн гуманитарной помощи населению Газы, сообщает информационное агентство ТАСС.
Об этом рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по результатам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.
При этом она напомнила, что с момента обострения конфликта между Израилем и ХАМАС, в помощь населению Газы уже направлялись €75 млн гуманитарной помощи.
Главы Евросоюза по итогам первого дня саммита так и не смогли согласовать призыв к прекращению огня между Израилем и ХАМАС. Они только призвали к "гуманитарным паузам и открытию гуманитарных коридоров в Газе", сообщается в опубликованном пресс-службой Европейского совета итоговом заявлении.
Потери ВСУ на южнодонецком направлении составили около 100 человек
По словам начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова, ВСУ потеряли порядка 100 человек на южнодонецком направлении. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
В результате боевых действий российскими войсками были поражены подразделения 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ.
Произошло это в районах населенных пунктов Новомихайловка, Водяное, Угледар, Золотая Нива, Новодонецкое, Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Помимо этого, была также повреждена и автомобильная техника ВСУ, рассказал Чехов.
США нанесли удары по двум связанным с Ираном объектам в Сирии
Вооруженные силы США по приказу президента Джо Байдена ударили по двум связанным с Ираном объектам на территории Сирии, рассказал министр обороны США Ллойд Остин. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
В письменном заявлении Остина есть информация о том, что удар был нанесен 26 октября по двум объектам на востоке Сирии, использовавшимся Корпусом стражей исламской революции Ирана и связанными с ним группировками. Причем выполнен он был по приказу главы США Джо Байдена и «в целях самообороны».
Сообщение об этом распространила пресс-служба Пентагона.
Согласно заявлению министра обороны США, удары по данным целям были нанесены в ответ на вылазки против личного состава США в Ираке и Сирии, «предпринимающихся с 17 октября военизированными группировками, связанными с Ираном».
Заседание СБ ООН по Украине состоится 27 октября
В пятницу, 27 октября, в 15:00 (в 22 часа по московскому времени) пройдет открытое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине, сообщает информационное агентство ТАСС.
По словам представителей постпредства Бразилии при ООН (она исполняет функции председателя Совета Безопасности всемирной организации в октябре), заседание должно будет состояться по запросу России и будет иметь тему «Угрозы международному миру и безопасности в контексте Украины».