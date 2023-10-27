Посол Палестины заявил о готовности к мирным переговорам с Израилем

"Во-первых, мы говорим об остановке огня, чтобы допустить помощь [в сектор Газа]. Если после этого будут выдвинуты серьезные, конструктивные предложения по урегулированию - власти Палестины готовы к переговорам. [Президент Государства Палестина Махмуд] Аббас выступает за мир, за это подвергается критике. Палестина готова к мирным переговорам", - сказал он.