Заседание Совбеза ООН по Украине намечено на 27 октября

Совет Безопасности ООН проведет заседание по Украине в пятницу, 27 октября. Об этом сообщили в Постоянном представительстве Бразилии при ООН, которое председательствует в Совбезе.

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Заседание состоится по запросу российской стороны. Его начало назначено на 15:00 (22:00 по московскому времени).

«В 15:00 по просьбе Российской Федерации мы проведем заседание по теме угрозы международному миру и безопасности (Украина)», - приводит РИА Новости сообщение постпредства Бразилии.

В августе Россия запрашивала открытое заседание Совбеза ООН по Украине. Тогда требовалось обсудить проблему поставок западного оружия на Украину.