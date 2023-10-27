Заседание Совбеза ООН по Украине намечено на 27 октября

СБ ООН проведет заседание по Украине 27 октября
Совет Безопасности ООН проведет заседание по Украине в пятницу, 27 октября. Об этом сообщили в Постоянном представительстве Бразилии при ООН, которое председательствует в Совбезе.
Заседание состоится по запросу российской стороны. Его начало назначено на 15:00 (22:00 по московскому времени).
«В 15:00 по просьбе Российской Федерации мы проведем заседание по теме угрозы международному миру и безопасности (Украина)», - приводит РИА Новости сообщение постпредства Бразилии.
В августе Россия запрашивала открытое заседание Совбеза ООН по Украине. Тогда требовалось обсудить проблему поставок западного оружия на Украину.
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что поставки западного вооружения усугубляют украинский кризис и подрывают усилия по поиску его мирного решения.