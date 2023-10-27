В Конгрессе США отметили ослабление когнитивных функций Байдена

В нижней палате Конгресса США прокомментировали поведение президента Джо Байдена. Избранный спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что в когнитивных функциях президента заметны изменения. Он считает, что это связано с возрастом Байдена.

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«Я вижу, думаю, многие видят. Это вопрос возраста», - приводит слова спикера RT.

Майк Джонсон добавил, что его слова отображают действительность и не являются личным оскорблением лидера США.

Восьмидесятилетний Байден выступая на мероприятии, посвященном экономической ситуации в регионах, по ошибке зачитал публике свои инструкции по поведению. Выйдя на сцену, он зачитал: «Я не представляю себя, а это делает Марк. Я забыл, Марк. Я сразу пошел на трибуну».