У Белого дома потребовали отчет об отправленных Киеву средствах

Белый дом должен отчитаться о потраченных на Украину средствах, заявил в интервью телеканалу Fox News новый спикер палаты представителей США Майк Джонсон .

«Американцы требуют отчётности за потраченные доллары», — сказал Джонсон.

Ранее он заявил, что что в поведении американского лидера Джо Байдена заметны ослабления когнитивных функций.