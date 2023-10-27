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Майк Джонсон потребовал Белый дом отчитаться об отправленных Киеву средствах

Белый дом должен отчитаться о потраченных на Украину средствах, заявил в интервью телеканалу Fox News новый спикер палаты представителей США Майк Джонсон.

У Белого дома потребовали отчет об отправленных Киеву средствах
© РИА Новости

«Американцы требуют отчётности за потраченные доллары», — сказал Джонсон.

Ранее он заявил, что что в поведении американского лидера Джо Байдена заметны ослабления когнитивных функций.

25 октября стало известно, что республиканец Майк Джонсон был избран спикером палаты представителей США.