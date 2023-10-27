МИД Эстонии: США продолжат поддержку Киева с новым спикером конгресса

Канцлер министерства иностранных дел Эстонии Йонатан Всевиов считает, что поддержка Украины будет продолжена после избрания нового спикера палаты представителей США Майка Джонсона. Об этом сообщает ERR.

«Будущее покажет, будет ли оказываться поддержка Украине… Я считаю, что США и с новым спикером продолжат поддерживать Украину», — заявил Всевиов.

Он напомнил, что Соединенные Штаты ранее подтвердили свою приверженность поддержке Киева.

«Есть надежда, что палата представителей теперь [после выбора спикера] сможет приступить к рассмотрению пакета помощи Украине, представленного президентом Джо Байденом», — подчеркнул представитель МИД.

Ранее октября шведский телеканал SVT сообщал, что избрание Джонсона на должность спикера палаты представителей США стало тревожным сигналом для Украины.