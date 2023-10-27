Глава ЕК сообщила, что ЕС направит гуманитарной помощи населению Газы на €50 млн

Евросоюз выделит еще €50 млн гуманитарной помощи населению Газы, которое страдает из-за конфликта Израиля и ХАМАС . Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен , сообщает ТАСС.

"Мы выделим дополнительно €50 млн гуманитарной помощи. Завтра, в пятницу, мы подпишем контракт на €40 млн с агентствами ООН . И еще €10 млн пойдут на доставку гуманитарной помощи завтра двумя рейсами через Египет", — сказала фон дер Ляйен.

25 октября Германия выступила за создание условий для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Как заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок , Берлин призывает к паузе в боевых действиях и созданию "гуманитарных окон" в зоне конфликта.

26 октября дипломаты из России и члены их семей собрали и передали волонтерским организациям Израиля гуманитарную помощь для гражданского населения юга Израиля. Люди вынуждены были покинуть свои дома из-за эскалации палестино-израильского конфликта. Жители, эвакуированные из северных и южных приграничных израильских территорий, останутся в пунктах временного размещения до конца текущего года.