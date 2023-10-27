Глава МИД КНР заявил, что у Китая и США есть разногласия и общие интересы

У Китая и Соединенных Штатов имеются разногласия, но есть и общие интересы, обеим странам нужен всеобъемлющий диалог. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Госдепартаменте.

"Китай и США - две крупнейшие державы, у которых есть разногласия, но в то же время у нас есть и общие интересы, и мы сталкиваемся с вызовами, на которые нам необходимо отвечать сообща. Мы должны не только возобновить диалог, но и сделать его глубоким и всеобъемлющим", - отметил китайский министр.

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"Я с большим удовольствием приветствую министра иностранных дел Ван И в Соединенных Штатах. Я искренне надеюсь на конструктивные беседы в течение следующих двух дней", - сказал перед его выступлением Блинкен и передал слово своему китайскому коллеге.

"Так кратко?" - спросил Ван И на английском, и они оба рассмеялись.

Также Ван И отметил, что Вашингтону и Пекину следует стремиться к возвращению двусторонних отношений к стабильному и устойчивому развитию.

"При наличии диалога мы можем обеспечить более полное взаимопонимание, <...> вместе добиваться расширения сферы общих интересов и стремиться к сотрудничеству во благо обеих сторон, чтобы мы могли стабилизировать китайско-американские отношения и вернуть их на путь здорового, стабильного и устойчивого развития", - сказал он.

Ван И отметил, что "в отношениях между Китаем и США время от времени будет диссонанс". По его словам, "когда это происходит, Китай действует спокойно". Глава МИД КНР подчеркнул, что "прав не тот, кто сильнее или громче говорит, а тот, кто действует в соответствии с положениями трех совместных коммюнике между Китаем и США, с международным правом, базовыми нормами международных отношений". "Уверен, что наш диалог будет конструктивным и обращенным в будущее", - подчеркнул Ван И.

"Я согласен с тем, что сказал министр иностранных дел. Добро пожаловать", - сказал Блинкен.

Визит Ван И в Вашингтон

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что главы двух внешнеполитических ведомств обсудят КНДР. Он не стал уточнять, какие именно вопросы будут обсуждаться в контексте Пхеньяна.