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СМИ: Китай отказался участвовать в саммите по Украине

Представитель КНР не планирует ехать на саммит по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

СМИ: Китай отказался участвовать в саммите по Украине
© РИА Новости

Встреча на Мальте проводится по инициативе Владимира Зеленского в конце октября.

По данным агентства, на встречу прибудут делегации стран «Большой семерки» (G7), Катара, ЮАР, Турции и Индии. Представители ряда государств предположительно примут участие в саммите в режиме онлайн-конференции.

Отмечается, что отсутствие КНР на встрече может разочаровать украинского лидера, желающего заручиться максимальной поддержкой мирового сообщества.

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По мнению экспертов, отношение к Зеленскому постепенно ухудшается. Лидеры западных стран устали от его резких выступлений, бесконечных требований. Кроме того, на настроения оказывает негативное влияние провал летней кампании ВСУ и отсутствие даже минимальных успехов в осенней.

Аналитики полагают, что в дальнейшем события на Украине могут развернуться по различным сценариям. В частности, считают они, возможен раздел республики между Румынией, Венгрией, Польшей и Россией. Также не исключается корейский сценарий (раздел на две неравные части).

Большинство специалистов сходится на том, что режим Зеленского падет сразу же после того, как Вашингтон и Брюссель заявят о завершении поддержки Украины по тем или иным причинам. Их мнение косвенно подтверждается тем, что в западных СМИ появляется все больше негативных публикаций о главе Украины.

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