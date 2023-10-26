СМИ: Китай отказался участвовать в саммите по Украине

Представитель КНР не планирует ехать на саммит по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Встреча на Мальте проводится по инициативе Владимира Зеленского в конце октября.

По данным агентства, на встречу прибудут делегации стран «Большой семерки» (G7), Катара, ЮАР, Турции и Индии. Представители ряда государств предположительно примут участие в саммите в режиме онлайн-конференции.

Отмечается, что отсутствие КНР на встрече может разочаровать украинского лидера, желающего заручиться максимальной поддержкой мирового сообщества.

По мнению экспертов, отношение к Зеленскому постепенно ухудшается. Лидеры западных стран устали от его резких выступлений, бесконечных требований. Кроме того, на настроения оказывает негативное влияние провал летней кампании ВСУ и отсутствие даже минимальных успехов в осенней.

Аналитики полагают, что в дальнейшем события на Украине могут развернуться по различным сценариям. В частности, считают они, возможен раздел республики между Румынией, Венгрией, Польшей и Россией. Также не исключается корейский сценарий (раздел на две неравные части).