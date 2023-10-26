Украинка удивилась порядкам на Украине после 11 лет жизни в Польше

Молодая украинка, 22-летнего возраста, полжизни прожила в Варшаве. Возвратившись на родную землю, девушка раскритиковала укоренившиеся порядки, сообщает "Страна.ua" в своем Telegram-канале.

Во Львове ей показалось странным встретить большое число людей говорящих на русском — они часто попадаются на собеседованиях, конференциях, в кафе и просто на улице.

Во-вторых, украинка, которая в столице Польши трудилась в банковской сфере, принялась искать аналогичные вакансии дома. Девушка огорчилась числу объявлений от мошеннических кол-центров, размещенных на официальных рекрутинговых сайтах.

"Мой шок был в шоке от количества скама, фирм, которые не устраивают официально и без уважения относятся к кандидатам и работникам", — заявила украинка.

Девушка недовольна поведением политиков, которые "давят на людей", рассказывая о необходимости жертвовать средства, но обходят стороной тему хищения гуманитарной и военной помощи. По ее мнению, к коррупции на Украине причастна не только власть, но и население.