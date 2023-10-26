Пророссийского политика из Нидерландов ударили зонтиком по лицу перед лекцией в Генте

Лидер голландской крайне правой партии "Форум за демократию" Тьерри Бодэ, выступающий в числе прочего за налаживание отношений с Россией, подвергся нападению перед лекцией в бельгийском Генте. Неизвестный человек ударил его сложенным зонтиком по лицу, сообщил телеканал NOS.

По данным телеканала, сразу вслед за этим нападавшего задержала полиция. В ходе задержания он выкрикивал антифашистские лозунги.

Неизвестно, получил ли Бодэ травмы, однако его лекция перед аудиторией в 300 человек состоялась, как и было запланировано.