Пророссийского политика из Нидерландов ударили зонтиком по лицу перед лекцией в Генте
Лидер голландской крайне правой партии "Форум за демократию" Тьерри Бодэ, выступающий в числе прочего за налаживание отношений с Россией, подвергся нападению перед лекцией в бельгийском Генте. Неизвестный человек ударил его сложенным зонтиком по лицу, сообщил телеканал NOS.
По данным телеканала, сразу вслед за этим нападавшего задержала полиция. В ходе задержания он выкрикивал антифашистские лозунги.
Неизвестно, получил ли Бодэ травмы, однако его лекция перед аудиторией в 300 человек состоялась, как и было запланировано.
"Форум за демократию" является единственной партией в голландском парламенте, выступающей за налаживание отношений с Россией. В настоящее время политическая сила имеет 5 из 150 мест в главном законодательном органе страны.