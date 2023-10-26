Бездомный в Италии не может забрать свой выигрыш в лотерею

В Италии прошел очередной розыгрыш лотереи Superenalotto. Один из выигрышей должен был достаться бездомному из города Сенигаллия, но он не смог его получить в связи с отсутствием необходимых документов, пишет Corriere Adriatico.

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Джанлуиджи по прозвищу «Кассано», по данным газеты, на протяжении многих лет покупал лотерейные билеты и всегда использовал одни и те же цифры.

В очередном розыгрыше удача все же улыбнулась ему - билет стоимостью 1,5 евро принес выигрыш в 37 тыс. евро.

В организации, в которую он обратился за выигрышем, у него потребовали целый комплект документов, в том числе, карточку медицинского страхования. В связи с тем, что Джанлуиджи не смог предъявить документы, деньги ему не выдали.