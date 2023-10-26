Бездомный в Италии не может забрать свой выигрыш в лотерею

СМИ: в Италии бездомный не может забрать лотерейный выигрыш в 37 тыс. евро
В Италии прошел очередной розыгрыш лотереи Superenalotto. Один из выигрышей должен был достаться бездомному из города Сенигаллия, но он не смог его получить в связи с отсутствием необходимых документов, пишет Corriere Adriatico.
Джанлуиджи по прозвищу «Кассано», по данным газеты, на протяжении многих лет покупал лотерейные билеты и всегда использовал одни и те же цифры.
В очередном розыгрыше удача все же улыбнулась ему - билет стоимостью 1,5 евро принес выигрыш в 37 тыс. евро.
В организации, в которую он обратился за выигрышем, у него потребовали целый комплект документов, в том числе, карточку медицинского страхования. В связи с тем, что Джанлуиджи не смог предъявить документы, деньги ему не выдали.
Вместе с тем, отмечают журналисты, история должна завершиться хорошо. Благотворительная организация Caritas пообещала ему помочь с получением выигрыша. Ранее она работала с Джанлуиджи по гуманитарной линии и в ее архивах остались копии позднее утраченных бездомным документов.