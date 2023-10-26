Экс-помощник Трампа заявила, что неудачи ВСУ в наступлении повредили его поддержке Западом

"Если говорить о том, как идут дела, я думаю, что есть военная составляющая этого, а есть политическая - борьба в политике. И я бы сказала, что здесь дела идут для Украины совсем нехорошо. Поскольку многие наблюдатели возлагали большие ожидания на проведение этой страной наступления, есть впечатление, что Украина не добилась тех целей, которые наметила, к примеру не прорвалась до городов Мелитополь и Мариуполь, она не достигла больших успехов в Херсонской и Запорожской областях", - сказала Хилл, которая покинула Белый дом летом 2019 года.