Экс-помощник Трампа заявила, что неудачи ВСУ в наступлении повредили его поддержке Западом
Неудачные попытки Украины провести контрнаступление негативно сказались на уровне ее поддержки в западных государствах, где все больше вопросов задают о том, каковы конечные цели помощи Киеву. Такое мнение выразила бывший старший директор по России Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Фиона Хилл в интервью, которое транслировалось на сайте журнала Foreign Policy.
"Если говорить о том, как идут дела, я думаю, что есть военная составляющая этого, а есть политическая - борьба в политике. И я бы сказала, что здесь дела идут для Украины совсем нехорошо. Поскольку многие наблюдатели возлагали большие ожидания на проведение этой страной наступления, есть впечатление, что Украина не добилась тех целей, которые наметила, к примеру не прорвалась до городов Мелитополь и Мариуполь, она не достигла больших успехов в Херсонской и Запорожской областях", - сказала Хилл, которая покинула Белый дом летом 2019 года.
Она считалась одним из ключевых советников предыдущего президента США Дональда Трампа по РФ.
"Тот факт, что они не смогли достичь этого, также говорит о том, что Украина не движется в том направлении, в каком мы хотели", - добавила она.
Как констатировала Хилл, в США, Германии и других странах все больше внимания уделяют обсуждению вопроса о том, "как долго будет продолжаться война, какова конечная цель".
"И это очень невыгодно для Украины, поскольку, как мы наблюдаем <...>, уже идут споры в самых разных журналах, в СМИ, как долго США и другие страны должны это поддерживать", - добавила она.
"По социологическим опросам мы видим снижение поддержки долгосрочного наступления, все больше людей спрашивает о том, что мы считаем победой для Украины с точки зрения конечной цели, что насчет передачи территорий, что насчет переговоров", - подчеркнула экс-помощник Трампа.
По ее мнению, это "начинает создавать напряженность для Украины с точки зрения свободы маневра" и выгодно для российской стороны.
"У нас идет большой спор о НАТО. США и Германия, в частности, дали понять, что не заинтересованы в рассмотрении вопроса о членстве Украины на предстоящем в июле саммите НАТО в Вашингтоне, что они хотят отложить это на другое время. Возможно, даже использовать это в качестве рычага в каких-то будущих переговорах, - сказала она. - С украинской точки зрения, это непорядок".
Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил президент Владимир Путин 5 октября, Киев за четыре месяца потерял свыше 90 тыс. человек и более 550 танков. 15 октября Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта.