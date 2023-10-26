Кирби: Россия может добиться успехов на Украине в ближайшие месяцы

Вашингтон допускает, что российские военные добьются тактических успехов в конфликте на Украине в ближайшие месяцы, рассказал на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Белый дом учитывает, что у России сохранился значительный военный потенциал. Чиновник отметил также, что конфликт развивается динамично. На фоне этого, добавил он, возможны определенные изменения на линии соприкосновения.

Кирби уточнил, что российские войска перешли к активным действиям в районах Купянска, Авдеевки и Красного Лимана.

Напомним, что ранее западные эксперты и политики предсказывали Украине значительные успехи в контрнаступлении. По их мнению, ВСУ должны были вернуть под свой контроль утраченные регионы. После этого, полагали они, Киев смог бы диктовать Москве условия мирного договора.

По мере хода летней кампании, на фоне разгрома тщательно подготовленных западными инструкторами бригад ВСУ, появления в СМИ видео с уничтоженной бронетехникой, поставленной Вашингтоном и ЕС, заявления аналитиков постепенно меняли тональность с мажорной на минорную.