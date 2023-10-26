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Глава минфина США Йеллен: Вашингтон ужесточит санкции против ХАМАС

Руководитель министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты нацелены на дальнейшее ужесточение санкций против палестинского движения ХАМАС, в том числе введение новых ограничительных мер совместно с союзниками в Европе. Об этом она рассказала в эфире Bloomberg TV.

В США рассказали о планах на санкции против ХАМАС
© globallookpress.com

По ее словам, Вашингтон рассматривает возможности по ограничению финансирования ХАМАС. Она подчеркнула, что американская сторона «будет делать больше».

Она добавила, что заместитель министра финансов США Уолли Адейемо скоро отправится в Европу, чтобы обсудить новые санкции против ХАМАС со странами региона.

Йеллен отметила, что американская сторона пока не усматривает масштабных последствий обострения палестино-израильского конфликта на мировую экономику, включая цены на нефть.

До этого стало известно, что США внесли в санкционные списки девять человек и одну организацию, связанных с палестинским движением ХАМАС.

В список были внесены граждане Иордании, Египта, Судана, Турции и Палестины.

Также под санкции попала компания Buy Cash Money and Money Transfer, как связанная с ХАМАС.

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