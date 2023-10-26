Швеция депортирует сжигавшего Коран иракского беженца

Миграционное управление Швеции депортирует беженца из Ирака Салвана Момику, организатора недавних акций с сожжением Корана. Об этом рассказал представитель миграционного управления Еспер Тенгрут, сообщил ТАСС.

© Парламентская газета

Момике аннулируют статус и вид на жительство, поскольку в предыдущем заявлении на получение документа он предоставил «неверную информацию о причинах необходимости защиты». Он сможет находиться в Швеции до 16 апреля 2024 года. После депортации Момике запретят возвращаться в Швецию в течение пяти лет.

Сам Момика заявил, что подаст апелляцию. «Я получил сообщение полчаса назад. Они хотят, чтобы я покинул страну, когда в апреле истечет срок моего вида на жительство. Они сказали мне найти страну, которая сможет меня принять, иначе это будет Ирак», — сказал беженец. Он назвал несоответствующей действительности информацию о том, что он предоставил неверные данные.