Белый дом назвал органы здравоохранения в Газе "ширмой ХАМАС"

Американская администрация полагает, что органы здравоохранения в секторе Газе являются лишь ширмой ХАМАС, поэтому их данным о жертвах среди палестинцев доверять нельзя. С таким утверждением выступил на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.