Белый дом назвал органы здравоохранения в Газе "ширмой ХАМАС"
Американская администрация полагает, что органы здравоохранения в секторе Газе являются лишь ширмой ХАМАС, поэтому их данным о жертвах среди палестинцев доверять нельзя. С таким утверждением выступил на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По его утверждению, органы здравоохранения в Газе "являются лишь ширмой для ХАМАС".
"Оно управляется ХАМАС - террористической организацией", - заявил Кирби.
"Нельзя доверять каким-либо данным, поступающим от ХАМАС, в том числе от так называемого министерства здравоохранения", - утверждал он.