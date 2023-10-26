Приехавший в Москву лидер ХАМАС назвал роль России в урегулировании конфликта

Россия способна сыграть значительную роль в урегулировании конфликта в секторе Газа и доставке помощи в анклав. Об этом заявил член политбюро ХАМАС Хусам Бадран, приехавший в Москву, сообщает РИА Новости.

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«Россия может сыграть более значительную роль в прекращении агрессии против нашего народа в секторе Газа и оказании международного давления для доставки срочной помощи нашему народу в секторе», — сказал лидер ХАМАС.

Бадран также отметил, что ХАМАС ценит роль России на международном уровне, а особенно использование ею права вето в Совете Безопасности ООН в ответ на предложения союзника Израиля США.