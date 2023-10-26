ООН вынуждена существенно сократить работу в Газе из-за дефицита топлива

ООН вынуждена существенно сокращать свою работу в Газе из-за дефицита топлива
Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) пошло на существенное урезание своей деятельности в секторе Газа, поскольку агентство столкнулось с дефицитом топлива. Об этом гласит отчет Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).
"Топливо, которое крайне необходимо для работы резервных генераторов, по-прежнему запрещено израильскими властями. В результате чего Агентство ООН для оказания чрезвычайной помощи и организации работ (БАПОР) почти исчерпало свои запасы топлива и начало значительно сокращать свою деятельность", - цитирует РИА Новости выдержку из отчета.
Напомним, что 22 октября генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини предупредил, что запасы топлива для сектора Газа будут исчерпаны уже через три дня.